يوسف حسين بعد فوزه بجائزة كتارا: بيادق ونيشان تتويج لسنواتي في الكتابة

قال الكاتب الروائي، يوسف حسين، إن فوز روايته بيادق ونيشان بجائزة كتارا في دورتها العاشرة عن فئة الروايات العربية، تتويج لسنواته السابقة في الكتابة، والتي عمل من خلالها على تطور أفكاره وأسلوبه، وتقديم ما يمكن أن يضيف للأدب العربي.

وأوضح “حسين” في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه شعر بالفرح الكبير بعد إخباره بالفوز بالجائزة، وأن تعبه خلال السنوات الماضية لم يضع، لافتًا إلى أن جائزة كتارا من أرقى الجوائز العربية التي يطمح إليها أي كاتب عربي، نظرًا لأن اختيارات اللجنة دقيقة ولا تهتم إلا بجودة العمل الأدبي.

وأكد “حسين” أن الجائزة ستدفعه للعمل بجهد أكبر خلال السنوات المقبلة، حتى يكون على قدر المسئولية تجاه الكتابة والقرّاء الذين ينتظرون منه أعمال أفضل دائمًا.

وفاز في فئة الرواية العربية المنشورة بجانب يوسف حسين من مصر، علاء حليحل من فلسطين عن روايته “سبع رسائل إلى أم كلثوم”، ومحمد طرزي من لبنان عن روايته “ميكروفون كاتم صوت”، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.