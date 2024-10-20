النواب يرفع الجلسة العامة، وغدا الاستماع لبيان وزير التموين

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة على مادتين فقط من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

إلقاء بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب

كما شهدت جلسة النواب اليوم، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بيانا بشأن جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

غدا الاستماع لبيان وزير التموين أمام النواب

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الاثنين، للاستماع لبيان وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، ومناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث

كما شهدت الجلسة الموافقة على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 10 وزراء، فضلا عن عدد من ممثلي الهيئات المختلفة، وكذلك الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال.

تشكيل المجلس الوطني للتعليم برئاسة رئيس مجلس الوزراء

وتنص المادة 2 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث على: يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

2- وزير الصناعة.

3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

4- وزير الداخلية.

5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

7- وزير المالية.

8- وزير العمل.

9- وزير الثقافة.

10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

11- وزير الصحة.

12- وكيل الأزهر الشريف.

13- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

14- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).

15- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

16- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من القطاع الخاص، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.