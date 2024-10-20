الأحد 20 أكتوبر 2024
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ختام فعاليات البرنامج التدريبي بداية قادة الجامعات المصرية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
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 اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية" في المدينة الشبابية الدولية بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

 "بداية جديدة لبناء الإنسان".. ختام فعاليات البرنامج التدريبي "بداية قادة الجامعات المصرية

وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنافسًا قويًا بين الطلاب المشاركين، وفاز بالمركز الأول مناصفة برنامجي "معاك للآخر" و"مسار تطوير طلاب الجامعات المصرية"، فيما حاز برنامج "شروق" على المركز الثاني، وبرنامج "الهوية" على المركز الثالث، وشهد اليوم الرابع والأخير عقد جلسة موسعة لعرض مخرجات ورش العمل عن الأيام السابقة، حيث قدم الطلاب مقترحات لعشرة برامج يمكن تنفيذها بالجامعات المصرية خلال 100 يوم وفقًا لأهداف مبادرة "بداية"، تلا ذلك تصويت إلكتروني من قبل الطلاب أنفسهم لاختيار أفضل البرامج المُقترحة، وانتهت الفعاليات بجلسة ختامية تضمنت الإعلان عن نتائج التصويت وتكريم الفائزين.

 

وفي كلمته خلال الجلسة الختامية، أثنى الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة على التزام الطلاب المشاركين طوال الفعاليات، مشيرًا إلى وعيهم الكامل بأهداف مبادرة "بداية" واحتياجات المجتمع الجامعي، كما أعلن عن وجود خطط لتطبيق البرامج الفائزة في الجامعات المصرية ومعهد إعداد القادة في المستقبل القريب.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن سعادته بالأفكار والمقترحات البناءة التي قدمها الطلاب، مشيدًا بإبداعاتهم في بلورة الأفكار بطريقة علمية ونموذجية تعكس ثقافتهم العالية، كما أبدى إعجابه بما تضمنته بعض المُقترحات عن الدور الرائد لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في حماية أبناء الوطن من الوقوع في براثن الإدمان.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود الوطنية لبناء قدرات الشباب وإعداد قادة المستقبل، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء، وتنمية المهارات القيادية لدى طلاب الجامعات المصرية، مما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان المصري وتمكين الشباب، وأقيم البرنامج بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة، وأشرف على البرنامج الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير برامج الوقاية بالصندوق، والدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة.

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