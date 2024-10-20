سعر جرام الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد 20/ 10/ 2024

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب فى الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد، الموافق 20 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية.

وتنشر “فيتو” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4240 جنيها للبيع.

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3710 جنيهات للبيع.

هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3180 جنيها للبيع.

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

سعر جرام الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2480 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2102 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1579 جنيها للبيع.