14 رسالة من السيسي في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية كما تفقد الرئيس المعرض المصاحب للمؤتمر.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية كالتالي:

- مصر لديها تجربة في تحويل المحنة إلى منحة

- خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمنى

- استخدمنا استراتيجية قائمة على حلول متوازنة ومتكاملة ومتداخلة مع الاحتفاظ على تحقيق الأهداف

- فيروس سي كان من أخطر الأزمات التى واجهنا في القطاع الصحي

- مصر أصبحت خالية تماما من فيروس سي

- عملنا على توفير فرص عمل لمواجهة البطالة

- الدولة نفذت مسحا طبيا كاملا على هامش علاج فيروس سي

- نجحنا في خفض معدل البطالة إلى % 6.5

- عملنا بشكل كبير على معالجة أزمة البنية الأساسية المختلفة

- نجحنا في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي

- حصتنا من المياة ثابتة رغم إرتفاع عدد السكان وهو ما أدخلنا فى فقر مائي

- برنامج الإصلاح الاقتصادي يتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة

- دخلنا في برنامج ضخم على مدي السنوات الماضية لمعالجة المياة لمواجهة حالة الفقر المائي

- إذا كانت التحديات ستجعلنا نضغط بشكل لا يتحملة الناس فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي



وانطلقت اليوم بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلًا عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية فضلا عن تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قائمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق تغيير مستدام.

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