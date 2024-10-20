الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق في القضية رقم 2293 لسنة 2022 بولاق الدكرور.  

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وحازوا وأحرزوا، وصنعوا مفرقعات.

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي أجرتها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية.

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الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني بولاق الدكرور

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