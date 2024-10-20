الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى تحديد يوم للاحتفال بعيد الأب لـ ٢٦ أكتوبر 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة بشأن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بعيد الأب المصري، لجلسة 26 من الشهر الجاري، في القضية التي حملت رقم 69930 لسنة 78 ق للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

 عيد الأب هو يوم عالمي

وقال المحامي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.

الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم

واختتم قائلا: الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم كلاهما معا فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (وبالوالدين احسانا)، كما ورد في الإنجيل المقدس (أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض).     

   ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية              .

مجلس الدولة أبرز هدايا عيد الأم 2024 الفنانين في عيد الاب حفل عيد الاب إجازة الأبوة

مواد متعلقة

مجلس الدولة يحدد آليات نقل الموظف من مصلحة لأخرى

رئيس مجلس الدولة يقبل رأس شيخ الأزهر خلال لقائهما الثنائي (صور)

مجلس الدولة: على الموظف تفادي الأفعال الشائنة التي تمس الجهاز الإداري

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية