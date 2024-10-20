تأجيل دعوى تحديد يوم للاحتفال بعيد الأب لـ ٢٦ أكتوبر 

أجلت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة بشأن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بعيد الأب المصري، لجلسة 26 من الشهر الجاري، في القضية التي حملت رقم 69930 لسنة 78 ق للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

عيد الأب هو يوم عالمي

وقال المحامي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرارا بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.

الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم

واختتم قائلا: الأديان السماوية أوصتنا باحترام وتقدير الأب والأم كلاهما معا فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى (وبالوالدين احسانا)، كما ورد في الإنجيل المقدس (أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض).