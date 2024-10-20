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حوادث

تأجيل طعون طلاب الشهادات الدولية على قرارات وزير التعليم إلى 17 نوفمبر

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

 قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعون القضائية الخاصة بطلاب الشهادات الدولية؛ الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهما للمجموع الكلي لجلسة 17 نوفمبر المقبل للرد على الدعوى.

 

تأجيل نظر طعون طلاب الشهادة الدولية على إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا لتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

 

ووجه بالقرار بضرورة التزام  كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.

كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة.

 

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