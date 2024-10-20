الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حازم الأشموني محافظ
حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الشرقية،

إزالة 31 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في الشرقية

توجيهات رئيس الجمهورية 

وذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

التنسيق مع الاجهزة الامنية قطع المرافق 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 675 مترمباني و7 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و16 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

إزالة 30 حالة تعدي بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

المحافظة تعمل بكامل اجهزتها 

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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