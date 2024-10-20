يتبع رئيس الجمهورية، النواب يوافق على إنشاء المجلس الوطني للتعليم

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم ويتبع رئيس الجمهورية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وفقا لما ورد في المادة (1) من مشروع القانون والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".

الحكومة تكشف أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أن المجلس يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.

المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية

وأوضح الوزير، أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، ولمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني.

التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل

وقال المستشار محمود فوزي: التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: وتلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق.

المجلس الوطني للتعليم يقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يقوم بوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.