الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 227 مخالفة تموينية في المنيا

محافظ المنيا: ضبط
محافظ المنيا: ضبط 160 اسطوانة بوتاجاز

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 227 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة. 

ضبط 227 مخالفة تموينية و160 اسطوانة بوتاجاز في المنيا 

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية وأساليب التلاعب في الأسعار او المنتجات>


وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بمراكز (مغاغة - العدوة - بنى مزار- سمالوط) بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 200 مخالفة فى مجال المخابز البلدية منها (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات -عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - صرف بون - عدم وجود ماكينة - عدم نظافة)، فضلًا عن ضبط 12 شكارة دقيق تم بيعها بالسوق السوداء و27 مخالفة أسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر الرسمى- سلع منتهية الصلاحية )،بالإضافة إلى ضبط 6 شكاير دقيق  و15 شكارة سلع غذائية بدون فواتير.


وفى سياق متصل، تم ضبط سيارة محملة بـ 160 أسطوانة بوتاجاز منزلية تابعة لأحد مستودعات البوتاجاز بمحافظة بني سويف، وذلك أثناء مرورها بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين  .
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود

حاملين المصاحف، احتفالية حاشدة لتكريم حفظة القرآن الكريم في المنيا (فيديو)

رئيس الوزراء يتفقد الخدمات المقدمة بمستشفى سمالوط المركزي (صور)

مدبولي: زيارتي للمنيا تهدف لمتابعة "حياة كريمة"

محافظ المنيا يعلن عن منافذ متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ المنيا يوجه بتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية الفلاحين بزراعة القمح

حكاية شعب، احتفالية لشباب المنيا في الذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر

الهيئة العامة للاستعلامات بالمنيا تكرم أبطال أكتوبر

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية