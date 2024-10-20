ضبط 227 مخالفة تموينية في المنيا

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، ضبط 227 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة.

ضبط 227 مخالفة تموينية و160 اسطوانة بوتاجاز في المنيا

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية وأساليب التلاعب في الأسعار او المنتجات>



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بمراكز (مغاغة - العدوة - بنى مزار- سمالوط) بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 200 مخالفة فى مجال المخابز البلدية منها (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات -عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - صرف بون - عدم وجود ماكينة - عدم نظافة)، فضلًا عن ضبط 12 شكارة دقيق تم بيعها بالسوق السوداء و27 مخالفة أسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن الأسعار- سلع مجهولة المصدر- عدم وجود شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر الرسمى- سلع منتهية الصلاحية )،بالإضافة إلى ضبط 6 شكاير دقيق و15 شكارة سلع غذائية بدون فواتير.



وفى سياق متصل، تم ضبط سيارة محملة بـ 160 أسطوانة بوتاجاز منزلية تابعة لأحد مستودعات البوتاجاز بمحافظة بني سويف، وذلك أثناء مرورها بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

