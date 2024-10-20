وزير الشئون النيابية: المجلس الوطني للتعليم نموذج للتكامل بين المؤسسات

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مؤكدا أن المجلس يمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات.

مناقشة تقرير لجنة التعليم عن مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم عن مشروع بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية

وأوضح الوزير، أن المجلس الوطني للتعليم، فكرة رئاسية، ولمقترح حكومي، والتنسيق بين البرلمان والحكومة، بعدما مر على الحوار الوطني.

التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل

وقال: التعليم هدفه أن يكون أمام المواطن فرصة عمل، يستطيع من خلالها أن يحيى حياة كريمة، مشيرا إلى إنشاء مؤسسات تعليمية كثيرة وهو أمر يحسب للدولة.

وأشار إلى أن هناك 9 مجالس عليا، مثل المجلس الأعلى للجامعات، والجامعات الخاصة، والأزهر، والتكنولوجية، وغيرها، قائلا: وتلاحظ أن هناك سياسات في حاجة إلى تنسيق.

المجلس الوطني للتعليم يقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة

وأوضح وزير الشئون النيابية، أن المجلس الوطني للتعليم، سيقوم بالتنسيق بين المجالس المختلفة، مشيرا إلى أنه يقوم بوضع السياسيات العليا، بينما المجالس القائمة تقوم بعمل السياسات العامة.

إشادة برلمانية بإنشاء المجلس الوطني للتعليم

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والمُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع، بما يحقق جودة المنظومة التعليمية في كافة بوضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، لاسيما في ظل اختلاف السياسات والقرارات حاليا التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة.

وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي يأتي متوافقا مع نصوص الدستور، ويصب في مصلحة تحقيق جودة التعليم لاسيما وقيامه بتوحيد كافة السياسات المتعلقة بالمنظومة التعليمة، لاسيما وتعددية المؤسسات فيما يتعلق التعليم قبل الجامعي الجامعي حاليا مما يجعلنا أمام سياسات مختلفة.

وثمن النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مشروع القانون، لاسيما والحاجة إلي منظومة تعليمية متميزة في كافة ميادين الحياه، حيث أن التعليم هو أساس تقدم المجتمعات، وأول ما نزل من القرآن علي رسول الله محمد (ص) قوله تعالى: " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ".

وأضاف العبد، أن المجتمعات لا تتقدم إلا بالعملية التعليمية التنويرية المتميزه، تنشأ شباب متميز لبناء مجتمعة، وهو أمر مطلوب شرعا وقانونا، مشيرًا إلي أن الأزهر الشريف خرج منه العلماء الذين لا حصر لهم فوق الألف عام، ومنهم الرئيس والوزير والعالم في كافة دول العالم.

وتابع العبد: التعليم قضية مهمة يحتاج إليها المجتمع لاسيما في هذا الزمن الذي نعيش فيه، وارجو يكون هذا المجلس سبب في تقدم المجتمع ومصر، وكلنا يعي ما فعلته ماليزيا واليابان وكله مأخوذ من التعليم المصري القديم.