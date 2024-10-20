الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إيرادات فيلم عاشق أمس السبت

فيلم عاشق
فيلم عاشق

حقق فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان احمد حاتم إيرادات أمس وصلت 183,367 جنيه، واحتل بذلك المرتبة الأولى بين الأعمال المعروضة معه.

قصة وأبطال فيلم عاشق

 وتدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين  شاب  (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)،  تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

وجاء طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير للفنان أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

 

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