الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظ سوهاج يخصص 10 ملايين جنيه لإنشاء سوق حضاري جديد لنقل الباعة الجائلين

جولة محافظ سوهاج
جولة محافظ سوهاج بمركز ومدينة المراغة

 أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة المراغة، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ.

ويأتى ذلك استمرارا لجولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مدى الانضباط بالشارع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ سوهاج يفاجئ المراغةيخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء سوق حضاري جديد لنقل الباعة الجائلين
 واستهل المحافظ الجولة بتفقد انتظام سير العمل  بموقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وخطوط السير، ووضع ملصقات للإعلان عن التعريفة بشكل واضح على السيارات، كما تفقد محطة مصر للبترول وتابع انتظام سير العمل بها.

تضمنت الجولة تفقد مستويات النظافة والإشغالات بالشوارع وكورنيش المدينة، ووجه المحافظ برفع جميع الإشغالات والعوائق المرورية لتيسير حركة المرور، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق، واستوقف عدد من سيارات الأجرة، ومركبات التوك توك، واطمأن من المواطنين على الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم الحصول على أية مبالغ زيادة عن المبالغ المحددة.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة المراغة باتخاذ الإجراءات الفورية لتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة المراغة، بداية من الطريق السريع وحتى كورنيش النيل، وتحديد برنامج زمني للانتهاء منه، ووجه برفع كفاءة الإنارة بشارع الكورنيش، وتفقد مرسى العبارات النيلية، موجها بالمتابعة المستمرة، وإجراء الصيانة الدورية لها، مشيرا إلى أنه لا تغيير في تعريفة ركوب العبارات.

وفي استجابة لمطالب العديد من المواطنين بالمراغة، أكد محافظ سوهاج على تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لإنشاء سوق حضاري جديد لاستيعاب جميع الباعة الجائلين، والقضاء على الأسواق العشوائية، وعودة المظهر الحضاري اللائق لمدينة المراغة، كما التقى عددا من المواطنين بالشارع، واستمع إلى مطالبهم موجها بتلبية العديد من الطلبات، وإحالة بعض الطلبات الأخرى للدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا أن العمل جاري على نقل مستشفى المراغة  كما وعد بذلك سابقا، وأن تأخير النقل يرجع لعدم استكمال التوصيلات الكهربائية، والمعدات الطبية اللازمة للتشغيل، والذي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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