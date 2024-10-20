الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ المنيا يتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود

التعريفة الجديدة
التعريفة الجديدة في محافظة المنيا، فيتو

 تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من مواقف السيارات بمدينة المنيا لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب، عقب التعريفة الجديدة للأجرة في ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية. 

محافظ المنيا يتابع مواقف السيارات ومحطات الوقود ويشدد على عدم التهاون مع أي تجاوز لتعريفة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات للتأكد من انتظام العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير أو استغلال المواطنين.


شملت الجولة، موقف المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد، موقف قرى شرق النيل، موقف مراكز شمال المحافظة، وذلك للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، إلى جانب المرور على عدد من محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المعتمدة.


شدد المحافظ، خلال الجولة على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مؤكدا عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال، موجها بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد عليه التعريفة الجديدة، مع ضرورة إحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وفى مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة، كما حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين للتأكد من تطبيق السائقين للتعريفة الجديدة.


ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.


كما حرص اللواء " كدواني " على التحدث إلى المواطنين للتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بدفع الأجرة المقررة وعدم السماح بأي زيادة فيها، مناشدهم انه في حالة حدوث أي تلاعب في التعريفة التواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة.


رافق المحافظ خلال جولته عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أشرف فاروق مدير إدارة المواقف، ومسؤولون من مباحث المرور والتموين، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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