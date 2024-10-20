وزير الخارجية الإيراني: حددنا جميع الأهداف المحتمل ضربها في إسرائيل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن بلاده حددت جميع الأهداف في إسرائيل، في حال أقدمت تل أبيب على مهاجمة إيران.

وأوضح عراقجي في مقابلة تلفزيونية نشرتها الوكالة الرسمية "إيرنا"، أن "أي هجوم على إيران يعني تجاوز الخط الأحمر، ولن نترك مثل هذا الهجوم دون رد".

هجوم على المنشآت النووية الإيرانية

وأضاف: "سيتم الرد اللازم على أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية أو أي هجوم مماثل، وستتلقى اسرائيل ردًا مناسبًا على أي هجوم ضد إيران".

وأشار إلى الهجوم الإيراني مطلع هذا الشهر قائلا: "لم نهاجم منشآت اقتصادية أو مدنية واستهدفنا فقط منشآت عسكرية، والآن حددنا جميع أهدافنا هناك وسيتم تنفيذ نفس الهجوم على أهدافهم"، وفق تعبيره.

إسرائيل تخطط للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هاجم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة أهدافًا عسكرية داخل إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، فيما تخطط إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، وهو الثاني من نوعه خلال 6 أشهر.

وفيما يتعلق بجولته في المنطقة في ظل التصعيد، قال عراقجي "شرحت الجهود النشطة التي تبذلها إيران لمنع تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في غرب آسيا، وفي نهاية الرحلة أجريت مشاورات مفيدة مع بعض أعضاء المجلس السياسي لحركة حماس حول القضايا المتعلقة بتطورات الأوضاع في المنطقة وغزة"، وفق تعبيره.