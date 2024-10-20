الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة الإدارية تفتتح دورة تدريبية للسكرتارية

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

شهد المستشار عبد الراضي صدّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، افتتاح الدورة التدريبية الأولى لمديري السكرتارية بالنيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

دورة بالنيابة الإدارية لسكرتارية الاعضاء 

جاء ذلك بحضور كل من المستشار الدكتورمحمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي.

 

تأتي هذه الدورة والتي يعقدها مركز التدريب القضائي بالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية وإدارة النيابات، خلال يومي الأحد والثلاثاء ٢٠، ٢٢ أكتوبر الجاري لعدد (٢١٧) من مديري السكرتارية، بالنظام الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلي والافتراضي؛ وذلك بهدف تنشيط المعلومات والمهارات لمديري السكرتارية بالنيابات.

واستهلت فعاليات الافتتاح بكلمة ألقاها المستشارأيمن نبيل مُدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالمستشار عبدالراضي صدّيق رئيس الهيئة، وأعرب عن خالص شكره وتقديره على حرصه على دعم هذه الدورة وحضور فعاليات الافتتاح. وأكد على أن مديري سكرتارية النيابات يعتبروا أحد أذرع منظومة العمل بالنيابة الإدارية؛ بما يستلزم تطوير مهاراتهم، ودعم قدراتهم، وأن محاضرات هذه الدورة يجري تقديمها على يد نخبة متميزة من المستشارين المحاضرين والذين سيتناولون مجموعة متنوعة من الموضوعات الهامة وثيقة الصلة بالعمل بالنيابة الإدراية.

أعرب فيها عن الاهمية البالغة بتنظيم هذه الدورة

والقي المستشار عبد الراضى صديق رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور، وأعرب فيها عن سعادته البالغة بتنظيم هذه الدورة، وأكد أن أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية هم الجناح الثاني فى المنظومة القضائية، وركيزة أساسية في ضمان تحقيق العدالة الناجزة، وأداء النيابة الإدارية لرسالتها السامية. 

وحث المتدربين على الحرص على الإطلاع على كل ما هو مستحدث ومستجد في مجال عملهم. واختتم  الكلمة بتوجيه الشكر لكل القائمين على إعداد وتنسيق هذه الدورة، متمنيًا بأن تحقق بثمارها المرجوة. 

الجدير بالذكر، أن برنامج الدورة التدريبية يشمل عدة محاور من خلال سلسلة من المُحاضرات وفقًا للترتيب الزمني على النحو التالي:

"التعليمات الإدارية" ويلقيها المستشار الدكتور رشدي محمد علي نائب رئيس الهيئة.

"مهارات الإدارة وتطبيقاتها العملية" ووتلقيها المستشارة حنان طلعت الوكيل العام الأول.

"مُدونة السلوك الوظيفي" وتلقيها المستشارة الدكتورة أماني زين - الوكيل العام الأول.

"اختصاصات مديري السكرتارية" ويلقيها الأستاذ الدكتور/ محمد فرج – كبير باحثين بوحدة التحقيقات الداخلية.

 

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