وزير الزراعة أمام النواب: استنباط أكثر من 60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استنباط 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان خلال السنوات الماضية.

بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب

جاء ذلك خلال بيانه الذي ألقاه أمام مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر

وأشار إلى أنه يتم أيضا تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

تشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة

وكشف التوجيه بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الإحتياج المائي، تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجارى إستنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة - بخلاف الأصناف القائمة - وذلك للمحاصيل الاستراتيجية.

استهداف استنباط أصناف جديدة من القطن

وفيما يخص محصول القطن، أكد وزير الزراعة، أنه مستهدف استنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري من خلال التوسع في الصناعات التحويلية والذي سينعكس ايجابيًا على سعر قنطار القطن مما سوف يشجع المزارع على التوسع في زراعته.

استنباط 7 أصناف جديدة من محصول القمح

وبالنسبة لمحصول القمح، أعلن أنه جارى استنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 25 أردب ومنهم 2 صنف جديد تحت التسجيل، علمًا بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح.

وزيرا الزراعة والشئون النيابية أمام النواب

وأشار وزير الزراعة إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز جارى استنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الإحتياج المائي، لزيادة إنتاجية الفدان الى 5 طن، وذلك دعمًا لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز، أما بخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء جارى إستنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب.

وبالنسبة لمحصول الفول البلدي، أكد أنه جار استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة مقاوم الهالوك ومتحمل للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10أردب للفدان، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف في خطتها إستنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل: الشعير ( 5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف) وعدد (2 صنف جديد من محصول البصل) ذات مواصفات تصديرية ومحاصيل الأعلاف ( 3 أصناف جديدة من البرسيم المصري )، فضلًا عن إستنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية مثل (الفول السوداني - عباد الشمس - السمسم - الكتان ).