الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2024

الدوري الإنجليزي، يلعب فريق مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

تنطلق المباراة في الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، يسعى السيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون، على قناة بي إن سبورتس 1 HD.

مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

يدخل مانشستر سيتي المباراة بهدف حصد النقاط لتصدر صدارة جدول الدوري الإنجليزي، حيث يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 5 منها وتعادل في مباراتين.

و يسعى الفريق أيضا للثأر من هزيمته أمام وولفرهامبتون في الموسم الماضي على نفس الملعب.

على الجانب الأخر يأمل وولفرهامبتون في تحسين نتائجه السلبية منذ بداية الموسم، حيث يحتل المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة فقط، بعد أن تعادل في مباراة واحدة وخسر 6 مباريات.