الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم شهير في حلوان

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق، شب داخل مطعم شهير بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الارواح.
 وكانت إشارة وردت من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمدينة حلوان.

وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وتمت السيطرة علي النيران.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية الحوداث مدينة حلوان محافظة القاهرة

مواد متعلقة

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

اليوم، الحكم على اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة بدولة قطر

غدا، محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

تجديد حبس المتهمين بخطف طالب أثناء خروجه من مدرسة بالإسماعيلية

قرار من النيابة ضد طالب متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في القاهرة

حبس المتهمين بخطف طالب أثناء خروجه من مدرسة بالإسماعيلية

حبس متهم يروج لأعمال السحر والشعوذة بالإسكندرية

التحفظ على 8 أشخاص بتهمة التعدي على مواطن بالزمالك

الأكثر قراءة

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

السيسي: الظروف المحيطة بالمنطقة أدت لفقداننا حوالي 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية