النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم شهير في حلوان
انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق، شب داخل مطعم شهير بمدينة حلوان، جنوب محافظة القاهرة، دون وقوع خسائر في الارواح.
وكانت إشارة وردت من غرقة عمليات النجدة للحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق في مطعم بمدينة حلوان.
وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق بالإشتراك مع رجال الحي، وأمكن فرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، ومنع خطر إمتدادها للعقارات المجاروة، وتمت السيطرة علي النيران.
ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.