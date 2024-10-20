إنشاء ساحة انتظار بمدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد في بورسعيد
أعلنت محافظة بورسعيد بدء إنشاء ساحة انتظار بمدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد وذلك في إطار اعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.
واوضحت المحافظة في بيان أنها تسعى من خلال خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة واستمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة مرفق المعديات بشرق التفريعة.
تطوير منفذ شرق التفريعة ببورفؤاد
وأكدت أن أعمال تطوير مدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منطقة مدخل المعدية، والمنطقة الجمركية والمنطقة قبل الجمركية، وبدء تنفيذ ساحة انتظار بالمنطقة على أعلى مستوى، كما سيتم إقامة حارة للمشاة مؤمنة ونقطة تفتيش أيضا، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
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