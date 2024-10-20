يحرص متابعو ومحبو مسلسل مطعم الحبايب على معرفة كل التفاصيل الخاصة بعملهم المفضل، ويفضل المشاهدين على متابعة مواعيد عرض حلقات المسلسل القادمة لمعرفة الجديد في الأحداث من خلالها.

موعد عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 10

يتم عرض مسلسل مطعم الحبايب بواقع ٣ حلقات أسبوعيًا، وسيتم عرض مسلسل مطعم الحبايب الحلقة 9 يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

مسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.