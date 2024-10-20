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أخبار مصر

الصحة العالمية تسلم عبد الغفار شهادة خلو مصر من الملاريا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار.فيتو

سلمت الدكتورة حنان بلخي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة شهادة خلو مصر من الملاريا وحصول مصر على الإشهاد الدولي بالخلو من مرض الملاريا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما تفقد الرئيس السيسي المعرض المصاحب للمؤتمر.

وانطلقت اليوم بمركز مؤتمرات سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وتقام فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الأحد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.

كما يهدف إلى تعزيز الصحة والرفاه والعدالة وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلًا عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوية فضلا عن تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قائمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق تغيير مستدام.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الدكتور خالد عبد الغفار

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