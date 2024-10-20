افتتاح الصالون الثقافي لجمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، 23 أكتوبر

يفتتح الدكتور جورج نوبار، رئيس مجلس إدارة جمعية القاهرة الخيرية الأرمنية العامة، يرافقه أبطال حرب أكتوبر اللواء محيي نوح واللواء حاتم عبداللطيف، وأسرة البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، في تمام الساعة السادسة مساء الأربعاء 23 أكتوبر، بقاعة ساتنيج شاكر بمقر الجمعية 26 شارع مراد مصر الجديدة، الصالون الثقافي للجمعية.

وأشار الدكتور جورج نوبار،الى أن الصالون الثقافي، هو استكمالًا للمجهودات والنجاحات الكبيرة، التي قدمتها مجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية برئاسة الأب الروحي للجمعية برج تريزيان، والدكتور فيكن جيزمجيان رحمه الله، والأستاذ أونيك بلكدانيان رحمه الله، ويهدف الصالون إلى فتح آفاق جديدة من التعاون بين الجمعية والوسط الثقافي المصري، حيث تقدم الجمعية التي تأسست في عام 1906، العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية على مدار العام، حيث أصدرت خلال العشرة أعوام الأخيرة العديد من الكتب التي تهتم بالشأن الثقافي والفني المصري الأرميني، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأرمن في مصر، صاروخان.. البدايات المجهولة2019، موسوعة الأرمن في الصحافة العربية، صاروخان.. بورتريهات الإسكندرية 2023، نوبار باشا خادم مصر الكبير 2024، وجميع إصدارت الجمعية يتم توزيعها بالمجان.

وتابع الدكتور جورج نوبار، لقد قررت الجمعية على أن يكون إنطلاق الصالون خلال شهر أكتوبر؛ من أجل الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، النصر الأغلى لكل مصري وعربي في العصر الحديث، وأحب أن أشير إلى أنه على مدار قرون عديدة كانت الطائفة الأرمنية بشكلٍ عام، والمصريين الأرمن بشكلٍ خاص في العصر الحديث، جزءًا لا يتجزأ من النسيج المصري، عاشوا مع الشعب المصري أحزانه قبل أفراحه، ولم ينسى الأرمن ما قدمته لهم الدولة والشعب المصري من دعم بعد المذابح الأرمنية على يد الأتراك العثمانيين عام 1915، والحقيقة التي أقولها بكل فخر وإعتزار في كل مناسبة؛ أن ما قدمته مصر للأرمن من خلال السماح لهم ببناء مدارس وكنائس وأندية وتدريس اللغة الأرمنية في تلك المداس، حتى الآن ترفضه العديد من الدول الكبرى؟!

وعن برنامج حفل الافتتاح، أوضح المنسق العام للصالون الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، بأنه سيتم في تمام الساعة السادسة مساءً، افتتاح معرض يضم مجموعة رسوم كاريكاتيرية نادرة عن نصر أكتوبر، تعرض في معرض عام لأول مرة، تتناول الفترة من 1967 إلى نصر أكتوبر 1973، بريشة رائد الكاريكاتير السياسي المصري والعربي في القرن العشرين الفنان المصري ذو الأصول الأرمنية ألكسندر صاروخان (1898-1977)، تنظمه الجمعية، بالتعاون مع مشروع ذاكرة الكاريكاتير، وأسرة صاروخان.

وفي السابعة مساءً سيشهد الصالون أولى ندواته “نصر أكتوبر.. بطولات خالدة”، والتي يشارك فيها اللواء محيي نوح أحد أبطال المجموعة 39 قتال ورفيق البطل الشهيد: إبراهيم الرفاعي، واللواء حاتم عبداللطيف أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب ببلدوزر اللواء 16 مشاه، وبطل معركة المزرعة الصينية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد نوار، وذلك بحضور أبناء البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، اللواء سامح الرفاعي، ةليلى الرفاعي.