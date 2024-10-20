إحالة عامل للجنايات بتهمة قتل زوجته فى مدينة

أمرت نيابة بدر بإحالة عامل بتهمة قتل زوجته بضربة شومة فى مشاجرة بينهما بمدينة بدر إلى محكمة الجنايات.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها، وتبين تهشم جمجمتها، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بعد نشوب مشادة كلامية بينهما داخل شقة الزوجية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الزوج بإحضار شومة، وحطم رأس زوجته ما تسبب فى وفاتها، وألقى القبض على المتهم وتم اقتياده لقسم شرطة مدينة بدر.



وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وأسرة الضحية للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.