موقف الثنائي المصري، التشكيل المتوقع لمباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي

يتلقي فريق نانت بقيادة مصطفى محمد مع نيس الذي يلعب له محمد عبد المنعم في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت خلال المباراة فيما يشارك عبد المنعم بشكل أساسي خلال اللقاء بحسب اخر التقارير الصحفية الفرنسية.

خط الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، نيكولاس باولس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، يوهان ثيو، توم ليبينانت، جان فيليب جامين.

خط الهجوم: سوربا توماس، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل نيس المتوقع أمام نانت



حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: مندي، بومبيتو، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: كلاوس، بوداوي، روزاريو، عبدي.

خط الهجوم: جيساند، بوجا، تشو.

موعد مباراة نيس ونانت

تقام مباراة نيس ونانت في تمام الساعة السادسة مساء توقيت القاهرة.

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي

يحتل نانت بقيادة مصطفى محمد المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نيس بقيادة محمدعبدالمنعم في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نانت المتوقع أمام نيس



حراسة المرمى: لافونت.