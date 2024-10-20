الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد المنعم ضد مصطفى محمد، موعد مباراة نيس ونانت في الدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

في لقاء مصري خالص، يتلقي فريق نانت بقيادة مصطفى محمد مع نيس الذي يلعب له محمد عبد المنعم في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

موعد مباراة نيس ونانت

 وتقام مباراة نيس ونانت في تمام الساعة السادسة مساء توقيت القاهرة.

ترتيب نيس ونانت في الدوري الفرنسي 

ويحتل نانت بقيادة مصطفى محمد المركز التاسع برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نيس بقيادة محمدعبدالمنعم في المركز العاشر بنفس الرصيد، لكن بفارق الأهداف.

تشكيل نانت المتوقع أمام نيس 


حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: كيلفن أميان، ناثان زيزي، نيكولاس باولس، نيكولاس كوزا.

خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا، يوهان ثيو، توم ليبينانت، جان فيليب جامين.

خط الهجوم: سوربا توماس، موسيس سيمون، ماتيس أبلين.

تشكيل نيس المتوقع أمام نانت 


حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: مندي، بومبيتو، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: كلاوس، بوداوي، روزاريو، عبدي.

خط الهجوم: جيساند، بوجا، تشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدوري الفرنسي لكرة القدم الدوري الفرنسي عبد المنعم محمد عبدالمنعم محمد عبد المنعم مصطفي محمد

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي بين توتنهام ووست هام في الشوط الأول

أحمد الشناوي: اسألوا حسام حسن عن سبب استبعادي من المنتخب

السوبر المصري، مدرب بيراميدز: نمتلك القدرة على منافسة الزمالك والأهلي

العربية: الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة في السوبر المصري

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

السيسي: خرجنا من 2011 بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

منوعات

المزيد

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية