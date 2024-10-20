الأحد 20 أكتوبر 2024
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حوادث

تشريح جثة شخص عثر عليه مقتولا بطعنات في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولًا وبه إصابات طعنية بدائرة قسم شرطة عين شمس لبيان الأسباب وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة. 


وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بجوار مزلقان عين شمس.


وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتم العثور على الجثمان وبه إصابات طعنية من سلاح أبيض.


تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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