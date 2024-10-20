الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

ندوة بعنوان "مشارق الشمس ومغاربها" بمكتبة مصر الجديدة العامة، غدًا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الـ 6 من مساء غد الاثنين ندوة بعنوان "مشارق الشمس ومغاربها "، وتكشف الندوة عن ان وجود اكثر من مشرق ومغرب للشمس وليس مشرق ومغرب واحد وذلك نتيجة دوران الأرض حول الشمس؛ الأمسية الفلكية تقام بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة؛ يعتقد الكثير أن هناك مشرق واحد ومغرب واحد فقط للشمس، ولكن في الحقيقة هناك عدة مشارق ومغارب للشمس، بل إن الشمس لا تشرق من الشرق الحقيقي وتغرب من الغرب الحقيقي إلا مرتين فقط في السنة، أي أن الشمس تشرق من الأفق الشرقي وتغرب في الأفق الغربي ولكن يتغير موقع شروقها وغروبها على مدار العام.

كما تتناول الندوة  الظاهرة الفلكية الفريدة تعتمد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى  فى معبد ابوسمبل؛ والتى تحدث مرتين في العام ويدل على مدى تقدم قدماء المصريين في علوم الفلك والهندسة التفسير العلمي الفلكي لهذه الظاهرة.

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