التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على طفل وإصابته بجروح ونزيف

تباشر نيابة الطالبية التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على طفل والتسبب في إصابته بعدة جروح ونزيف، بسبب اصطدام المجني عليه، بابن أحد المتهمين، وأمرت بحجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن شابين اعتديا على المجني عليه بالضرب، وتسببا في إصابته بجروح خطيرة ونزيف، بسبب اصطدام المجني عليه بابن أحدهما أثناء لهوه بالشارع.

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 سنة، بمنطقة الطالبية، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.