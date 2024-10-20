الأحد 20 أكتوبر 2024
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وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات

أيمن عاشور في الأسبوع
أيمن عاشور في الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية، فيتو

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية الذي عُقد في مدينة تولوز الفرنسية، بحضور باتريك هتزل وزير التعليم العالي الفرنسي.

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات

وخلال المؤتمر الذي امتد على مدى يوم كامل وتضمن ثلاث جلسات وزارية، تمت مُناقشة أوجه التعاون العلمية والتعليمية المختلفة بين الدول الفرنكوفونية، كما تضمنت الجلسات طرح مبادرتين، هما مبادرة PIMEF ومبادرة تعزيز النشر الدولي للأبحاث العلمية باللغة الفرنسية.

وتهدف المبادرة الأولى PIMEF المُقدمة من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية إلى تعزيز التنقل والتبادل الأكاديمي بين الطلاب في الدول الفرنكوفونية المختلفة كما تسعى إلى توفير فرص الدراسة والتدريب في مؤسسات تعليمية مختلفة ضمن شبكة الجامعات الفرنكوفونية؛ بما يعزز التبادل الثقافي والأكاديمي ويطوّر المهارات العلمية والمهنية لدى الطلاب.

وتركز المبادرة على تشجيع التعاون بين الجامعات من خلال تسهيل الشراكات بين المؤسسات التعليمية في البلدان الفرنكوفونية وتطوير المهارات الدولية من خلال منح الطلاب الفرصة لاكتساب خبرات تعليمية وثقافية متنوعة خارج بلدانهم الأصلية، فضلًا عن دعم الابتكار الأكاديمي من خلال تيسير الوصول إلى بيئات تعليمية جديدة وأساليب تدريس مُبتكرة، كما تسعى إلى تمكين الطلاب من مواكبة التحديات العالمية وزيادة قدرتهم على المنافسة في سوق العمل الدولي، مع التركيز على تبادل الخبرات بين الدول الناطقة بالفرنسية.

 دمج مبادرة Be Ready (كُن مُستعدًا)

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة دمج مبادرة Be Ready (كُن مُستعدًا) التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أبريل من العام الماضي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تأهيل الشباب وحديثي التخرج وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية، كما تركز على تعزيز الكفاءة العملية والعلمية للشباب المصريين، من خلال تقديم تدريب مُتخصص وبرامج تعليمية تهدف إلى تطوير قدراتهم المهنية والتكنولوجية.
 
وركّزت المبادرة الثانية التي تم طرحها خلال الجلسات الوزارية على تعزيز النشر الدولي للأبحاث العلمية باللغة الفرنسية، وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات، بما في ذلك الفرنسية، مشيرًا إلى دور بنك المعرفة المصري (EKB) في نشر الأبحاث باللغة العربية، وقد تم الاتفاق على تفعيل دور بنك المعرفة المصري في نشر الأبحاث باللغة الفرنسية.

يذكر أن المؤتمر عُقد بمشاركة 30 وزيرًا للتعليم العالي من دول فرنكوفونية مختلفة من بينها (كندا، سويسرا، المغرب، تونس، جيبوتي، الجابون، الكونغو، السنغال).

كما شارك في المؤتمر؛ سورين ميهاي سيمبيانو، رئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية وسليم خلبوس، المدير التنفيذي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

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