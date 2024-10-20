ألقاه في ترعة مقيد اليدين والرجلين، تجديد حبس أب قتل ابنه بالجيزة

أجرت نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في جريمة قتل أب لنجله، بسبب سوء سلوكه، بإلقائه حيا في مياه ترعة المريوطية، وأمرت بتجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

واعتاد بائع الخضراوات بمنطقة منشأة القناطر على سماع شكوى زوجته وابنته من تصرفات نجله الطائش، وحاول مرارا وتكرارا تعديل سلوكه، ولكن الأمر ازداد سوءا، بعدما عرف الشاب طريق المخدرات وغرق في مستنقعها، وتطور الأمر لأكثر من ذلك.

ازداد الأمر سوءا بعدما حاول الطائش اغتصاب شقيقته، التي منعته بصعوبة، واتصلت بوالدها ليفر الابن ”الضال” من المنزل، ضاق الأب من تصرفات نجله وشكاوى الناس منه ليفكر في التخلص منه.

وفي يوم من الأيام، اتصل الأب بنجله، وطلب منه العودة إلى المنزل، وبعدما عاد الشاب للمنزل وجد والده في انتظاره، ووضع الأب أقراصا مهدئة لنجله في كوب عصير، وعندما خارت قواه، اصطحبه معه فى التروسيكل وتوجه به إلى أحد المخازن، وقيد يديه وقدميه ووضعه في التروسيكل مرة أخرى، وتوجه لترعة المريوطية، وألقاه فيها حيا ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

العثور علي جثة شاب مجهول الهوية بالجيزة

وكان اللواء محمد شرقاوى مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من اللواء هاني شعراوى مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقّي قسم شرطة منشأة القناطر بلاغا من الأهالي بوجود جثة لشاب مجهول الهوية مقيد بالحبال بترعة المريوطية.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة عاطل، 21 سنة، يرتدى كامل ملابسه ومقيد اليدين والقدمين.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي من متعاطي المواد المخدرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة والده، وأفادت التحقيقات بأن الشاب دائم التعرض لوالدته وشقيقته وسرقة منزله للإنفاق على شراء المخدرات، حيث استدرجه والده بمساعدة ابنته وأعطاه مادة مهدئة ثم قيده وألقاه في ترعة المريوطية.

تحقيقات النيابة في جريمة قتل أب لنجله

وكلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.