تجديد حبس عاطل عثر بحوزته على مخدر البودر في كرداسة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بحبس عاطل عثر بحيازته على مخدر البودر في كرداسة، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزة المتهم 87 عبوة من مخدر البودر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وأمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.
القبض على عاطل في كرداسة
تمكنت من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
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