الأحد 20 أكتوبر 2024
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عقارات

تنفيذ 7080 شقة بالمرحلة الثالثة لسكن موظفي العاصمة الإدارية

شقق الإسكان بمدينة
شقق الإسكان بمدينة بدر، فيتو

 قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها المرحلة الثالثة لسكن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكان المتميز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
وشملت جولة رئيس جهاز مدينة بدر، المرور على 295 عمارة بها 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة للمشروع بـ "زهرة العاصمة" بالامتداد الشرقي، كما تفقد مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالمرحلة الثالثة، من وحدة صحية وسوق تجارية وحضانة.

 

الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية للمشروع

 وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية للمشروع، والالتزام بالمواعيد والبرامج الزمنية المحددة لتسليم المشروع من العمارات والخدمات.
كما تفقد طريق الروبيكي بدءًا من طريق السويس حتى طريق جنيفة لمتابعة موقف تنفيذ التعليمات السابقة لأعمال الصيانة الدورية والنظافة وأعمال مرمات الأسفلت وقطعيات الطرق، وأعمال التطوير من زراعة وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء، حيث شدد على مواصلة متابعة الأعمال، والانتهاء من الملاحظات المطلوبة في أسرع وقت. 
كما قام رئيس الجهاز بالمرور على مشروع 92 عمارة، بها 2208 وحدات سكنية نموذج ذو الطابع المميز الجاري تنفيذه، وذلك لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع، كما تم المرور على أعمال الطرق، وأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الكهرباء.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر على القائمين على الأعمال من الجهاز ومسئولي الشركات، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها، للوصول بالمدينة إلى المظهر اللائق.

 

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