الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول وتشيلسي
ليفربول وتشيلسي

 يستعد فريق ليفربول لخوض مباراة ضد تشيلسي منافسات بطولة  الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "الأنفيلد" في قمة منافسات الجولة الثامنة. 

 

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

 تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

 تذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن تشيلسي لديه 14 نقطة في المركز السادس.

وسيعتمد ليفربول في مباراة اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، في حين يمتلك تشيلسي سلاح لاعبه الشاب كول بالمر.

 

ويخوض فريق المدرب أرني سلوت مهمة صعبة عندما يستضيف "البلوز"، حيث يسعى لتعزيز صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، بعدما حقق 18 نقطة من إجمالي 7 مباريات خاضها حتى الآن، محققا ستة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة.

فيما يملك النادي اللندني سجل مثالي بعدم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 14 نقطة قبل انطلاق المرحلة الثامنة (4 انتصارات، 2 تعادل، 1 هزيمة).

ويتفوق تشيلسي على ليفربول من ناحية القيمة السوقية في قمة الدوري الإنجليزي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لفريق المدرب إنزو ماريسكا نحو 954 مليون يورو، مقابل 931 مليون يورو قيمة "الريدز".

ويعتبر النجم الإنجليزي الشاب لنادي تشيلسي، كول بالمر، هو الأغلى في صفوف النادي اللندني بمواجهة الليلة بقيمة تبلغ 90 مليون يورو، فيما يعد الجناح الكولومبي لويس دياز الأغلى في تشكيلة المدرب أرني سلوت بـ80 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ليفربول ليفربول وتشيلسي الدوري الانجليزي مباراة ليفربول وتشيلسي ليفربول ضد تشيلسي

مواد متعلقة

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

ليفربول يستعد لتوجيه صدمة لمنتخب مصر بشأن محمد صلاح

الأكثر قراءة

أسرة ضحية أحمد فتوح تكشف سر إنهاء إجراءات التصالح أمام النيابة الحسبية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2024

زغلول صيام يكتب: عندما تغيب الحبكة الدرامية في قرعة الدوري فلا تسأل عن طه عزت ولا الخواجة الألماني!!

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام سيراميكا

الهندوس يثيرون الرعب في أمريكا، تحويل بحيرة نيوجيرسي إلى نهر لحرق جثث الموتى (فيديو)

بعد تسلقه الأهرامات، صحيفة أمريكية تصف الكلب بوكا بالمغامر

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

سجن أحمد ياسر المحمدي 3 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة أجنبية في قطر

منوعات

المزيد

جريمة هزت اليمن، شاب يقتل زوجته بطريقة بشعة

كوبا تعلن الاستنفار قبل وصول الإعصار أوسكار

ماسك يتبرع بمليون دولار يوميًا حتى موعد الانتخابات لمن يوقع على عريضة دستور أمريكا

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل لقاء وزير الصناعة بالمستثمريين فى الفيوم

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

الأبيض كعبه عالي.. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة السوبر المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

114 عاما على ميلاد الشيخ عبد الرحمن بيصار، الفيلسوف قائد نهضة الأزهر

ما هي الآية التي جمعت كل أحكام الإسلام؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

لماذا عفا الله عن بني إسرائيل بعد عبادتهم العجل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية