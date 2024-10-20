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ثقافة وفنون

إشادات إيجابية بـ نعومي سكوت بطلة الجزء الثاني من فيلم Smile

نعومي سكوت، فيتو
نعومي سكوت، فيتو

Smile،  طرحت  شركة الإنتاج Paramount Pictures، رسميا الجزء الثاني، من فيلم الرعب الشهير، Smile، في صالات السينما

وحصل فيلم Smile2، على إشادات إيجابية من النقاد والجمهور علي حد سواء، فيما برز أداء بطلة الفيلم "نعومي سكوت"، ليتم تصنيفها، باعتبارها أحد أفضل الأداءات لهذا العام.

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فيلم الرعب Smile

وتلقي الجزء الأول، من فيلم الرعب SMILE، اشادات من جانب الجمهور والنقاد معا حول العالم، ووصف بأنه أفضل أفلام الرعب التي عرضت في سنة ٢٠٢٢، كما حصد تقييم على موقع “روتن توميتوز” بلغت نسبته 75%، بعد 112 مراجعة نقدية.

وتدور أحداث، فيلم الرعب، حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.  

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والفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين، وهو من إخراج باركر فين، الذي أخرج من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept  وThe Hidebehind.

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