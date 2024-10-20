اليوم، أولى جلسات حل مجلس النقابة العامة للمحامين وإسقاط العضوية عن النقيب

تنظر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى الجلسات التي تطالب بحل مجلس نقابة المحامين إسقاط العضوية عن نقيب المحامين واستبعاده من مجلس النقابة لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية.

طالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين

كان المحامي مصطفى شعبان قد أقام الدعوى القضائية رقم 101450 لسنة 78 ق وطالب فيها بحل مجلس نقابة المحامين وإعادة إجراء الانتخابات طبقا لنص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014 واحتياطيا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين طبقا لنص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين

وذكر مصطفى شعبان شارحا لدعواه أنه صدر لصالحه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 23480 لسنة 78 ق بجلسة 14 / 12 / 2023 والحكم الصادر فى الدعوى رقم 43806 لسنة 78 ق بجلسة 6 / 3 / 2024 والحكمين ألزما نقيب المحامين بمنحه البطاقة العلاجية وبطاقة العضوية إلا أن نقيب المحامين ما زال ممتنعا عن تنفيذ الحكمين وما زال ممتنعا عن منح المدعى بطاقة عضوية نقابة المحامين والبطاقة العلاجية وهو ما يفقد معه مجلس نقابة المحامين مشروعيته ويكون جزاء حل مجلس النقابة واجبا وفق نص المادة 77 من الدستور المصري الصادر عام 2014.

إرسال إنذار لنقيب المحامين يحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام

وأضاف مصطفى شعبان المحامي أنه أرسل إنذارا لنقيب المحامين يحثه على ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بمنحه بطاقة العضوية والبطاقة العلاجية كما طالب في إنذاره بضروره عرض أمر إسقاط قيد نقيب المحامين على مجلس النقابة وفق نص المادة 141 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتى نظمت إسقاط العضوية عن منصب نقيب المحامين إلا أن نقابة المحامين امتنعت عن استلام الإنذار وهو ما يخلق قرارا سلبيا مكتمل الأركان.

وأتم شعبان أن الامتناع عن إسقاط عضوية نقيب المحامين من مجلس نقابة المحامين رغم إصراره على عدم تنفيذ الأحكام القضائية شكل قرارا سلبيا باطلا يواجهه بدعوى الإلغاء.