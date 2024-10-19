بورنموث ينهي سلسلة آرسنال المميزة في الدوري الإنجليزي خلال 2024

تعرض فريق آرسنال للخسارة لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما خسر أمام مضيفه بورنموث، بهدفين دون رد، اليوم السبت، على ملعب فيتاليتي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وتلقى الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، بطاقة حمراء في الدقيقة 30.

واستغل بورنموث النقص العددي الذي عانى منه آرسنال، وسجل هدفين عن طريق ريان كريستي (ق70) وجاستن كلويفرت (ق79) من ركلة جزاء.

نهاية سلسلة انتصارات آرسنال

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد خسر آرسنال مباراته الأولى خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2024.

وأنهى بورنموث سلسلة آرسنال بفوزه الثاني على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد الجانرز.

وخاض آرسنال 12 مباراة خارج ملعبه خلال عام 2024، قبل مباراة اليوم، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد آرسنال عند 17 نقطة، في المركز الثالث، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 11 نقطة، في المركز العاشر.