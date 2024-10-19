متظاهرون مؤيدون لفلسطين ولبنان يغلقون جسر البرج وسط لندن

شهد جسر البرج وسط العاصمة البريطانية لندن مظاهرة داعمة لفلسطين ولبنان، ردد خلالها المتظاهرون عبارات منددة بالهجمات الإسرائيلية على البلدين وداعمة لهما.

لندن تشهد مظاهرة داعمة لفلسطين ولبنان

وكشف موقع "ديكلاسيفايد" في وقت سابق نقلا عن وثائق سرية مسربة أن بريطانيا وضعت خطة دفاعية سرية مع إسرائيل، لتحسين قدرتها على مواجهة إيران و"حزب الله".

كما قدمت نصائح سرية ومساعدات عملية للجيش الإسرائيلي، بشأن تقنيات الحرب النفسية والهجمات السيبرانية.

وتخضع إسرائيل للتحقيق من قبل المحاكم الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة"، في حين ترفض وزارة الدفاع البريطانية الإجابة عن طلبات حرية المعلومات أو الأسئلة البرلمانية بشأن مساعداتها العسكرية لإسرائيل.