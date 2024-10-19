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رياضة

ميلان يقتنص فوزا صعبا من أودينيزي في الدوري الإيطالي

ميلان،فيتو
ميلان،فيتو

اقتنص فريق ميلان فوزا صعبا أمام أودينيزي، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، بملعب سان سيرو، لحساب الجولة 8 من الدوري الإيطالي.

سجل صامويل تشوكويزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، فيما لعب ميلان منقوصا منذ الدقيقة 30 بعد طرد تيجاني ريجنديرز.

رفع الروسونيري رصيده إلى 14 نقطة وقفز للمركز الثالث بالتساوي مع إنتر، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة بالمركز السادس.

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