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أخبار مصر

القابضة للمطارات تشارك بـ 4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

لاعبين ببطولة أمم
لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، فيتو
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شارك عدد من لاعبي فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لكرة القدم الشاطئية في فوز منتخب مصر اليوم على منتخب غانا بنتيجة ٦-٣ في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام بمدينة الغردقة في الفترة من 19 إلى 26 أكتوبر الجاري.

القابضة للمطارات تشارك ب4 لاعبين ببطولة أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية

ويضم قوام منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية المشارك بالبطولة أربعة لاعبين من فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمتوج مؤخرا ببطولة الجمهورية للشركات وهم: هيثم عاطف كوستا ومحمد عبد النبي لوحا وحسان محمد ومصطفى علي صاصا. وحصل اللاعب هيثم عاطف كوستا على رجل مباراة مصر وغانا بعد إحرازه لهدفين من أصل ستة أهداف.

ومن جانبه هنأ المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية اللاعبين المنضمين من فريق الشركة القابضة لقائمة منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، ولجنة النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بالشركة القابضة برئاسة المحاسب عبد ربه الاشول، مشيدا بأداء لاعبي الشركة القابضة وجميع لاعبي المنتخب في مباراة الافتتاح أمام منتخب غانا متمنيا مواصلة المشوار من أجل حصد لقب البطولة.

 

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