السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسائل الرئيس السيسي لـ وفد الكونجرس الأمريكي (فيديو)

الرئيس السيسي ووفد
الرئيس السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي.فيتو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب "توم كول" رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

 

السيسي يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونجرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وأوضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطًا مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

 

وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

 

أعضاء الكونجرس الأمريكي يؤكدون  دعم الولايات المتحدة لمصر

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.


نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الامريكي وزير الخارجية والهجرة

مواد متعلقة

السيسي يستقبل وفدًا من الكونجرس الأمريكي.. الرئيس يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان.. المضي قدمًا بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري

رسائل وتحذيرات قوية من السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي لوقف حرب غزة ولبنان

رسالة أعضاء الكونجرس الأمريكي للرئيس السيسي

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن

السيسي يؤكد لوفد الكونجرس الأمريكي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان

السيسي يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي

10 معلومات عن مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية في عهد السيسي وبوتين

6 قطاعات هامة تعمل الدولة المصرية على تطويرها

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية