الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يفوز على فولهام 3-1

حقق فريق أستون فيلا فوزا كبيرا على نظيره فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "كرافن كوتيج" في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

أستون فيلا وفولهام

أحرز هدف فولهام راؤول خيمينز في الدقيقة 4 فيما سجل ثلاثية أستون فيلا كل من مورجان واولي واتتكينز وعيسي ديوب في مرماه في الدقيقة 8 و58 و68.

ترتيب أستون فيلا وفولهام

ويحتل فولهام المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مواجهة.

تمكن فيلا من تحقيق سلسلة انتصارات متتالية في ثلاث مباريات ضد فولهام، وهي الجولة التي بدأت بانتصار 1-0 على أرض مألوفة في أبريل 2023.

تم دعم ذلك من خلال الثنائية التي تم تسجيلها على فريق غرب لندن خلال موسم 2023-2024، حيث فاز فيلا بنتيجة 2-1 في المباراة المقابلة لمسابقة يوم السبت.

إذا انتصر فيلا في العاصمة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها أربعة انتصارات متتالية في الدوري على منافسه التالي.

لقد تحقق 28 انتصارًا فقط من 76 مباراة في جميع المسابقات ضد فولهام، بينما فاز فيلا أربع مرات فقط في 19 مواجهة في الدوري الممتاز.

علاوة على ذلك، لم يخسر فولهام مطلقًا في مباريات متتالية على أرضه أمام أستون فيلا، على الرغم من خسارته خمس من مبارياته السبع في جميع المسابقات منذ بداية عام 2020.

فولهام يتطلع لمعادلة الرقم القياسي الذي دام 12 عامًا.

يمكن أن يكون فولهام سعيدًا أيضًا ببداية الموسم، حيث جمع 11 نقطة من مبارياته السبع وخسر فقط أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

جاءت كلتا الهزيمتين خارج أرضه حيث جمع ماركو سيلفا سبع نقاط من مبارياته الثلاث على أرضه في الدوري خلال أول شهرين من موسم 2024-2025.

منذ موسم 2011-2012، لم يتمكن فولهام من تحقيق سلسلة خالية من الهزائم في أربع مباريات على ملعب كرافن كوتيدج لبدء الموسم.