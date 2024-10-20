الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الانتهاء من دراسة نقل موظفين بـ125 وحدة بالجهاز الإداري للدولة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
ads

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر سبتمبر 2024.

 

وانتهى  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تعديل الشكل التعاقدي لعدد من الموظفين في 11 وحدات بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للضوابط القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 .

 

كما انتهى  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة نقل عدد من الموظفين من وإلى 125 وحدة بالجهاز الإداري للدولة وفقا لضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لعام 1964 والمعدل بالقانون رقم 6 لعام 2021.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهاز الإدارى للدولة الدكتور صالح الشيخ قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قانون الخدمة المدنية الجديد المركزي للتنظيم والادارة

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لقرار ترقية الموظفين

التنظيم والإدارة: تنفيذ 12 برنامجًا تدريبيًا لـ194 موظفا مرشحون لشغل وظائف قيادية

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة بالمجلس الوطني للاعتماد

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بوزارة المالية، تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

خالد جاد الله: سيراميكا يجيد اللعب أمام الأهلي وأنصح لاعبي الأحمر بالتسجيل مبكرًا

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية