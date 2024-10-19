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غدا، تعاونيات الإسكان تعقد مزادا علنيا لبيع وحدات سكنية وإدارية ومحلات تجارية

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

تعقد غدا الأحد، هيئة تعاونيات البناء والإسكان، جلسة للبيع بالمزاد العلني، لعدد من الوحدات السكنية والإدارية والمحلات تجارية بمشروعاتها فى بورسعيد والسويس.

وتعقد الهيئة جلسة بيع بالمزاد العلني لعدد من الوحدات السكنية والمحلات التجارية بموقع العلاج الطبيعي - مشروع لؤلؤة بورسعيد، وكذلك وحدات إدارية ومحلات تجارية بمشروع الأمل ٢٨ عمارة بالسويس، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في تمام الساعة ١٢ ظهرا، بمقر مركز شباب السلام - شارع الأمين - محافظة بورسعيد.

وأشارت الهيئة إلى منح تسهيلات في السداد حتى 5 سنوات.

صرح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحجز 32 وحدة طعام متنقلة، وذلك بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، ومجلس الأمناء، لضمان النزاهة والشفافية، في إطار جهود دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع الشباب.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن القرعة شهدت إقبالًا كبيرًا من المتقدمين، حيث تقدم للحصول على تلك الوحدات العديد من المواطنين الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة في مجال تقديم الأطعمة المتنقلة.

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