الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

الأربعاء، صندوق الإسكان الاجتماعي يعقد مزادا علنيا لبيع محال تجارية

مى عبد الحميد
مى عبد الحميد

يعقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بوزارة الإسكان الأربعاء المقبل مزادا علنيا لبيع عدد من المحال التجارية بمساحات مختلفة ومخبزا للبيع.

وبعقد مزاد علني لبيع 10 محلات بمساحة تتراوح من (أمتار مربعة إلى 44.5 متر مربع) بمشروع الإسكان الاجتماعي- مشروع إنشاء (78) عمارة سكنية بمدينة الشمس بالمدامود، وبيع عدد (8) محلات بمساحة (22 مترا مربعا) تقريبًا لكل محل على حدة و(1) مخبز بمساحة (262.62 متر مربع) تقريبًا بمشروع الإسكان الاجتماعي، المنحة الإماراتية بأبو قليعي – مركز أرمنت.

وتعقد جلسة المزاد العلني بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر- محافظة الأقصر، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الهيئة العامة للخدمات الحكومي المحال التجارية صندوق الاسكان صندوق الاسكان الاجتماعي

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق محدود في مطعم صبحي كابر (صور)

السر وراء تسلق كلب الهرم لقمة "خوفو" (فيديو)

صلاح يقود ليفربول للفوز علي تشيلسي 2-1 في الدوري الإنجليزي ( صور)

طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا بالثانية 12

حريق داخل مدرسة شهيرة في المعادي (صور)

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدور الأول في الدوري الممتاز

بوتين خلال استقباله محمد بن زايد: الوضع في الشرق الأوسط صعب للغاية

مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري

منوعات

المزيد

حملة شعبية لتنظيف بحيرة جابلانيكا فى البوسنة بعد الفيضانات القاتلة

غضب لترك فتاة صغيرة تلف ثعبانا ضخما على رقبتها لجذب المشاهدات

لحشد الناخبين، كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلادها الـ60

هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

6 تصريحات هامة لوزير الزراعة أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سيف الله المسلول ( 3 – 3 )

تفسير رؤية القط الأسود في المنام وعلاقته بوجود أعداء من الأقارب 

باحث بـ"كبار العلماء": كلمة قد تدخلك الجنة أو النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية