الأربعاء، صندوق الإسكان الاجتماعي يعقد مزادا علنيا لبيع محال تجارية

يعقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بوزارة الإسكان الأربعاء المقبل مزادا علنيا لبيع عدد من المحال التجارية بمساحات مختلفة ومخبزا للبيع.

وبعقد مزاد علني لبيع 10 محلات بمساحة تتراوح من (أمتار مربعة إلى 44.5 متر مربع) بمشروع الإسكان الاجتماعي- مشروع إنشاء (78) عمارة سكنية بمدينة الشمس بالمدامود، وبيع عدد (8) محلات بمساحة (22 مترا مربعا) تقريبًا لكل محل على حدة و(1) مخبز بمساحة (262.62 متر مربع) تقريبًا بمشروع الإسكان الاجتماعي، المنحة الإماراتية بأبو قليعي – مركز أرمنت.

وتعقد جلسة المزاد العلني بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر- محافظة الأقصر، ويمكن طلب كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% فور رسو المزاد، والـ90% المتبقية يتم سدادها خلال 3 أشهر.