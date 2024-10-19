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صحة ومرأة

استشاري تغذية يكشف مفاجأة صادمة عن استقلاب الأنسولين لدى الجنين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغني، استشاري التغذية، فيتو

السمنة، كشف الدكتور حسام عبد الغني، استشاري التغذية، عن مفاجأة صادمة للأمهات بسبب سوء التغذية، وعدم اتباع نظام غذائي صحي.

تأخر نمو الجنين داخل الرحم وإصابة الأطفال بالسمنة

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النهار”: أن سوء تغذية الأمهات يؤدي إلى تأخر نمو الجنين داخل الرحم، وهذا يزيد خطر التغيرات الجينية الدائمة التي تؤثر على استقلاب الأنسولين لدى الجنين، وعندما يولد الطفل ويحصل على المغذيات المختلفة، فإن ذلك يعرضه للإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني بسبب خلل استقلاب الإنسولين لديه.

كيف تحدث السمنة؟

ولفت إلي أن السمنة تحدث نتيجة الخلل المزمن بتوازن الطاقة لدى الشخص الذي يحصل على السعرات الحرارية من الطعام والشراب بشكل فائض عن حاجة جسمه للقيام بالعمليات الاستقلابية والوظائف المختلفة مثل الوظائف الحيوية، والحركية، وغيرها.

سبب انتشار السمنة خلال الفترة الأخيرة

وأشار “عبد الغني” إلي أن السمنة انتشرت في العقود الأخيرة بشكل كبير بسبب انتشار تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية وقلة ممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلى العوامل البيئية والوراثية المساهمة بذلك.

هل توجد علاقة بين العوامل الوراثية وإصابة الطفل بالسمنة؟

وأوضح أن العوامل الوراثية التي لها تأثير على السمنة أكبر من تأثير بيئة الطفولة عليها وهذا يسمى بالسمنة الوراثية.

وأضاف: "تؤثر العوامل البيئية والعوامل الوراثية على السمنة، إذ تنتشر السمنة الوراثية على نطاق واسع بين الأطفال، وهذا يزيد احتمال استمرار السمنة حتى مرحلة البلوغ مما يسبب مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة".

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وأختتم: يوجد بعض الأشخاص المحظوظين القادرين على تناول كميات كبيرة من الطعام دون أن يزيد وزنهم، وآخرين يعانون من زيادة الوزن بشكل سريع حتى عند تناول كميات قليلة من الدهون، يعود السبب في ذلك إلى اختلاف معدل الاستقلاب الذي يتحكم به عدة عوامل إلى جانب العامل الوراثي".

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السمنة الحمل الأنسولين السكرى النظام الغذائي

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