السكك الحديدية تبدأ تنفيذ خطة توفير الوقود وتقليل الخسائر.. إلغاء الرحلات الخاسرة.. وإعادة تقييم أسعار الخدمات.. وتوجيه قطاع التشغيل والصيانة بالترشيد بعد زيادة أسعار السولار

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تنفيذ خطة خاصة بها لتوفير الوقود وتقليل خسائرها بعد زيادة أسعار السولار.

وشددت القومية للسكك الحديدية على قطاع التشغيل والصيانة وكافة القطاعات الاهتمام بتوفير الوقود قدر الإمكان والعمل على إلغاء بعض الرحلات الخاسرة لتوفير الوقود لما يمثله من ضغط على الأسعار وعلى تكلفة الرحلات.

وقال مصدر مسئول بالهيئة القومية للسكك الحديدية إن أسعار السكك الحديدية وخاصة على بعض الخطوط التى لم تتحرك منذ فترة طويلة وخسائر السكك الحديد وصلت 5 مليارات جنيه سنويا، ولا بد من إعادة تقييم الأسعار بالشكل الذى يراعي تقليص الخسائر وفى نفس الوقت يراعى ظروف الراكب المتوسط الدخل.

تذاكر السكك الحديد

وأكد ان البترول هى الأخرى عدلت أسعار السولار التى تستخدمه السكك الحديدية عدة مرات خلال الفترة الماضية ومع ذلك لم تقوم السكك الحديد بزيادة أسعار النقل للركاب وخاصة على الخطوط المميزة مما يساهم فى زيادة الضغوط على السكك الحديدية.

كما أكد أن السولار يمثل أكثر من 40% من تكلفة تذكرة الراكب ويقسم باقى أعمال الصيانة للقطارات والسكك الحديدية، بالإضافة لرواتب العاملين بالسكك الحديدية، جميعها تمثل 60% من تكلفة تذكرة الراكب ولهذا فإن تحريك الأسعار فى المواد البترولية يتبعة زيادة فى تكلفة الرحلة وهو ما يجعل أسعار التذاكر لا بد من إعادة تحريكها.

قال أسامة عبدالرحمن مدير عام القوائم المالية لهيئة السكة الحديد، إن الهيئة ستحقق خسائر في موازنة الهيئة للعام المالي الجديد 2024/2025 بقيمة 5.4 مليار جنيه.

متحدث البترول يكشف قيمة ما تتحمله الدولة يوميا دعما للمواد البترولية

قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول في تصريحات تليفزيونية إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية يرتبط بالسعر العالمي للبترول وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

وأكد أن تحريك الأسعار يتم وفق قواعد تعتمد عليها لجنة التسعير وذلك ضمن عدة إصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل ما يقرب من 62 مليون جنيه يوميًّا دعمًا للمواد البترولية.

جهود وزارة البترول في انتشار محطات الغاز الطبيعي

وأكد أن وزارة البترول تعمل جاهدة على التيسير على المواطنين لتحويل سيارتهم بالغاز الطبيعي من خلال تقسيط تحويل سيارات العملاء وأكد أن قطاع البترول سعى إلى التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي توفر على العميل 50% من تحويل السيارة بالبنزين.