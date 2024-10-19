حنان مطاوع تواصل تصوير "حياة أو موت" بمنطقة الإباجية (صور)

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها صورا من مكان تصوير مسلسل “حياة أو موت”، بمنطقة الإباجية.

وتغزلت حنان مطاوع في جمال الإباجية في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة: التصوير في مكان في مصر المحروسة اسمه الإباجية حيث الناس الجميلة جدا، والأماكن اللي مالهاش مثيل.. جمالك يا بلدي.

وبدأت حنان مطاوع منذ أسابيع تصوير مسلسل حياة أو موت، والمكون من 15 حلقة، تأليف: أحمد عبد الفتاح، وإخراج: هاني حمدي.

وتخوض الفنانة حنان مطاوع سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل “دهب”، من تأليف أحمد عاصم، إخراج أسامة عرابي، وإنتاج إيهاب السرجاني وفينومينا.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكانت الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرا في مسلسل جولة أخيرة مع الفنان أحمد السقا حيث جسدت شخصية زوجته التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA.