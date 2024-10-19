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اقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

اسعار الجنيه الذهب،
اسعار الجنيه الذهب، فيتو

ارتفع سعر الجنيه الذهب نحو 80 جنيه فى التعاملات المسائية اليوم السبت داخل الأسواق، حيث ارتفع من 29520 إلى 29600 جنيه.

 

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.

 

كما وصلت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.

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